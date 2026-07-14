NurExone öffnet mit Exo-Top die Tür zum mexikanischen Exosomenmarkt

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NurExone Biologic bringt seine Exosomenstrategie einen Schritt näher an die kommerzielle Umsetzung. Die US-Tochter Exo-Top hat mit ExoLyra LLC eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Sie bildet die Grundlage für einen geplanten Vertriebsvertrag rund um naive Exosomenprodukte in Mexiko.

ExoLyra soll künftig Vermarktung, Import und Verkauf der Exo-Top-Produkte im mexikanischen Markt übernehmen. Für NurExone wäre dies der erste klar strukturierte kommerzielle Ansatz für naive, aus MSC gewonnene Exosomenprodukte. Der endgültige Vertrag soll innerhalb von 45 Kalendertagen abgeschlossen werden.

Mexiko als erster kommerzieller Brückenkopf

Die geplante Vereinbarung sieht exklusive Vertriebsrechte für Mexiko vor. Enthalten sind zudem Vorauszahlungen, Mindestabnahmen, finanzierte Markteintrittsmaßnahmen sowie regulatorische Zuständigkeiten. Auch mögliche Erweiterungen nach Brasilien und Panama sind bereits angelegt.

Damit rückt Mexiko als Startmarkt in den Fokus. Das Land bietet einen großen Binnenmarkt, Nähe zu den USA und ein etabliertes privates Gesundheits-, Wellness- und Ästhetikumfeld. Für Exo-Top könnte Mexiko damit zum Ausgangspunkt für eine breitere Präsenz in Lateinamerika werden.

Die geplante Kooperation ist dabei nicht nur eine Absichtserklärung für einen späteren Vertrieb. Sie enthält bereits konkrete wirtschaftliche Eckpunkte. ExoLyra soll den Markteintritt mit Zahlungen, Mindestmengen und eigenen Mitteln unterstützen.

ExoLyra übernimmt Aufbauarbeit vor Ort

ExoLyra will in Mexiko eine Plattform aufbauen, die Fachkräften aus Gesundheit, Wellness und Ästhetik Zugang zu Exosomenlösungen ermöglicht. Neben der Verfügbarkeit der Produkte soll auch das Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz entsprechender Technologien gestärkt werden.

Naive, aus MSC gewonnene Exosomen gewinnen in Bereichen wie Medical Wellness, Ästhetik und regenerativer Gesundheit zunehmend Aufmerksamkeit. Sie sind an biologischer Signalübertragung und Zellkommunikation beteiligt. Exo-Top sieht darin ein kommerzielles Feld, das auf dem biologischen Profil der Produkte, möglichen Einsatzbereichen und der kontrollierten Bioproduktion von NurExone basiert.

Nach Einschätzungen unabhängiger Marktforschungsanbieter könnte der weltweite Exosomenmarkt bis 2033 ein Volumen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Klare finanzielle und operative Eckdaten

Die Exklusivität für Mexiko soll zunächst drei Jahre gelten. Werden die vereinbarten Leistungsziele erreicht, kann die Laufzeit um bis zu sieben Jahre verlängert werden. Insgesamt wäre damit eine Dauer von bis zu zehn Jahren möglich.

ExoLyra soll für erste Vertriebs- und Marktdurchdringungsmaßnahmen mindestens 800.000 US-Dollar bereitstellen. Zusätzlich ist eine nicht rückzahlbare Exklusivitätsgebühr von insgesamt 180.000 US-Dollar an Exo-Top vorgesehen. Ab dem vierten Jahr soll eine jährliche Gebühr von 100.000 US-Dollar fällig werden, um die Vertriebsrechte aufrechtzuerhalten.

Auch die Mindestabnahmen sind festgelegt. Vorgesehen sind 20.000 Einheiten in den ersten 18 Monaten, 35.000 Einheiten im zweiten Jahr, 50.000 Einheiten im dritten Jahr und 60.000 Einheiten ab dem vierten Jahr. Danach soll die Mindestmenge jährlich um fünf Prozent steigen, bis höchstens 70.000 Einheiten pro Jahr erreicht sind. Mindestens die Hälfte der jährlichen Menge muss direkt in Mexiko abgesetzt werden.

Perspektive über Mexiko hinaus

Neben der Mexiko-Exklusivität soll ExoLyra für zwei Jahre ein vorrangiges Verhandlungsrecht für Brasilien und Panama erhalten. Zusätzlich sind nicht-exklusive weltweite Vertriebsrechte möglich. Diese sollen allerdings nur nach vorheriger Kundenfreigabe und unter kundenbezogenen Exklusivitätsregeln gelten.

Die regulatorische Verantwortung liegt in den aktiven Märkten bei ExoLyra. Dazu gehören Vermarktung, Import, Verkauf, Vertrieb, Lagerung, Kennzeichnung und Produktklassifizierung.

Kommerzialisierung und Pipeline laufen parallel

Für NurExone entsteht damit ein zweigleisiger Ansatz. Kurzfristig kann Exo-Top mit naiven Exosomenprodukten kommerzielle Möglichkeiten ausloten. Langfristig bleibt die therapeutische Entwicklung der ExoPTEN-Pipeline der zentrale Entwicklungspfad.

ExoPTEN wird für akute Rückenmarksverletzungen, Schädigungen des Sehnervs und weitere Erkrankungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Das Programm bleibt auf einem regulierten Weg, einschließlich IND-vorbereitender Aktivitäten und möglicher späterer klinischer Entwicklung, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Die Vereinbarung mit ExoLyra markiert damit einen möglichen Wendepunkt für Exo-Top: Aus der technologischen Plattform könnte erstmals ein konkret strukturierter Marktzugang entstehen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-exo-top-die-hundertprozentige-us-tochtergesellschaft-von-nurexone-schliesst-verbindliche-absichtserklaerung-fuer-den-vertrieb-naiver-exosomen-in-mexiko-ab/5188392/

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