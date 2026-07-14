Der weltweite Energiehunger erreicht eine neue Dimension. KI-Rechenzentren, Industrie, Digitalisierung und geopolitische Spannungen treiben Investitionen in Milliardenhöhe in Stromnetze, Kraftwerke und moderne Energietechnologien. Gleichzeitig gewinnen dezentrale Energieversorgung, fossile Energieträger und intelligente Infrastrukturlösungen wieder an Bedeutung. Unternehmen, die von diesem gewaltigen Investitionszyklus profitieren, könnten vor einer nachhaltigen Wachstumsphase stehen und damit auch für Anleger zunehmend in den Fokus rücken.
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