Washington/Teheran - Das US-Militär hat seine jüngste Angriffswelle auf den Iran abgeschlossen. Laut einer Mitteilung des US-Zentralkommandos (Centcom) wurden Ziele in Buschehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa und Bandar Abbas getroffen. Die Angriffe fanden in der dritten aufeinanderfolgenden Nacht statt.
Centcom teilte mit, dass die Angriffe darauf abzielten, Irans Fähigkeit zur Attacke auf den kommerziellen Schiffsverkehr weiter zu schwächen. Dabei setzten die US-Streitkräfte präzisionsgelenkte Munition gegen iranische Küstenverteidigungssysteme, Raketen- und Drohnenstandorte sowie maritime Fähigkeiten ein.
Der Iran meldete bereits erneute Gegenangriffe. Ziel waren demnach US-Militäreinrichtungen in Bahrain. Zudem meldete das jordanische Militär, vier aus dem Iran abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben.
Centcom teilte mit, dass die Angriffe darauf abzielten, Irans Fähigkeit zur Attacke auf den kommerziellen Schiffsverkehr weiter zu schwächen. Dabei setzten die US-Streitkräfte präzisionsgelenkte Munition gegen iranische Küstenverteidigungssysteme, Raketen- und Drohnenstandorte sowie maritime Fähigkeiten ein.
Der Iran meldete bereits erneute Gegenangriffe. Ziel waren demnach US-Militäreinrichtungen in Bahrain. Zudem meldete das jordanische Militär, vier aus dem Iran abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur