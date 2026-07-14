Was sind in einem Markt, der oft von Volatilität und Schlagzeilen geprägt ist, die tatsächlichen Triebkräfte für nachhaltige Erträge (Income) in den Schwellenländern (EM)? Mit Blick auf die Entwicklung unserer Emerging Markets Income Equity - Strategie von Aberdeen Investments, die seit 2012 verwaltet wird, und vor dem Hintergrund des jüngsten Meilensteins, dass das 2024 aufgelegte Anlagevehikel inzwischen bereits ein verwaltetes Vermögen von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab