St. Gallen - Die digitale Transformation in öffentlichen Verwaltungen und Energieversorgern umfasst digitale Bürgerservices, datengetriebene Energieversorgung, digitale Zwillinge, Transparenz, Sicherheit und Resilienz sowie die Rolle des Menschen in einer zunehmend digitalen Umgebung. Der Artikel zeigt auf, wie OBT öffentliche Verwaltungen und Energieversorger befähigt, schneller, sicherer und effizienter zu arbeiten - und näher bei ihren Bürgern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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