Zürich - Der Devisenmarkt präsentiert sich am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Im Fokus stehen neben der anhaltenden Eskalation im Nahen Osten vor allem die US-Inflationsdaten für Juni, die am Nachmittag neue Hinweise auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank liefern dürften. Der US-Dollar notierte zum Franken zuletzt bei 0,8136 und damit im Vergleich zum Vorabend kaum verändert. Auch der Euro bewegte sich mit 1,1395 Dollar nur wenig. Entsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab