Genf - Wisekey hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz mehr als verdoppelt. Gemäss vorläufigen Zahlen kam er bei rund 11,4 Millionen Dollar zu liegen, was einem Anstieg von 115 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Wachstum unterstreiche die starke operative Dynamik unter anderem in den Geschäftsbereichen Post-Quantum-Halbleiter und digitale Identität, so das Communiqué. Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab