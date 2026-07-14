Washington / Teheran / Abu Dhabi - Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Strasse von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat der Iran in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Bei der Attacke auf die Schiffe der mit den USA verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate wurde nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums ein indisches Besatzungsmitglied getötet, zudem habe es acht Verletzte gegeben. Derweil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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