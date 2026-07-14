Die Sandisk-Aktie hat am gestrigen Handelstag deutlich an Wert verloren und rund -12,6% eingebüßt. Nach der außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate mehren sich damit die Anzeichen einer größeren Korrektur. Anleger richten ihren Blick nun auf wichtige Unterstützungszonen, denn deren Verteidigung dürfte entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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