Für den noch zu Wochenbeginn robusten DAX zeichnen sich am Dienstag leichte Kursverluste ab. 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisiert der X-DAX ein Minus von 0,4 Prozent auf 25.017 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,4 Prozent tiefer erwartet. Dass der Preis für die wichtige Rohölsorte Brent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist, belastet die Stimmung. Verantwortlich dafür war die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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