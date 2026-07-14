Bayer hat zuletzt vor dem Obersten US-Gerichtshof (Supreme Court) einen wichtigen Erfolg zur nachhaltigen Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verbuchen können. Zudem stärkte das Unternehmen die Kapitalbasis mit einem milliardenschweren Deal mit dem Finanzinvestor Apollo. Das kommt bei den Analysten gut an.Die Experten von Barclays erhöhen ihr Kursziel um zehn auf nun 60 Euro, die Einstufung lautet "Overweight".Auch die UBS bleibt bullish gestimmt und rät zum Kauf. Das Kursziel von 52 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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