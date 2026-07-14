Wiesbaden - Für den Kauf von Schulbüchern, Schreib- und Zeichenmaterialien haben Verbraucher im Juni 2026 mehr ausgeben müssen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher im Juni 2026 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum ebenfalls um 2,3 Prozent.
Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preisentwicklung unterschiedlich aus. So sind die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke leicht gesunken: Sie lagen um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Für anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten Verbraucher im Juni 2026 dagegen 3,5 Prozent mehr zahlen als im Juni 2025. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.
Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preisentwicklung unterschiedlich aus. So sind die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke leicht gesunken: Sie lagen um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Für anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten Verbraucher im Juni 2026 dagegen 3,5 Prozent mehr zahlen als im Juni 2025. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur