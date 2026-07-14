Zürich - Wohneigentum ist nicht mehr in jedem Fall günstiger als Mieten. Wer seit längerer Zeit in derselben Mietwohnung lebt, fahre finanziell oft besser, wenn er dort bleibt, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Immobilienbarometer zum zweiten Quartal. Ausschlaggebend sei der sogenannte Verweilbonus: Langjährige Mieter zahlten häufig deutlich tiefere Bestandsmieten als bei einem heutigen Neuabschluss für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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