Bern - Die Schweizer Wettbewerbshüter nehmen den Techgiganten Google ins Visier. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Weko) habe eine Vorabklärung eröffnet, teilte die Behörde am Dienstag mit. Stein des Anstosses ist, dass auf gewissen Handys die Google-Suchmaschine bei der Ersteinrichtung standardmässig festgelegt wird und keine Auswahlmöglichkeit besteht. Google habe in der Schweiz vor kurzem die Funktion «Choice Screen» abgeschafft, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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