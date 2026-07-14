Unterföhring (ots) -Anstichtag auf dem Münchner Oktoberfest: Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Termin nach dem anderen wahrnimmt, hofft seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt auf ein kurzes persönliches Treffen. Als er am Festzelt ankommt, bleibt kaum Zeit für ein kurzes Hallo. "Ich habe zugeschaut und habe gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen", erzählt sie.Ab Donnerstag, 16. Juli, 20:15 Uhr, spricht das Model in "Born Famous - Fluch oder Segen?" auf ProSieben und Joyn offen über das Leben als Tochter eines der bekanntesten Politiker Deutschlands und ihren Weg als Model, Autorin und ihrer persönlichen Entwicklung. "Ich möchte nicht immer Daddys Little Girl sein", sagt sie. "Ich würde gerne als Gloria-Sophie wahrgenommen werden, nicht als Tochter von."Die Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet zudem Summer Terenzi. Die Tochter von Sarah Connor spricht zum erstmals offen über ihre Erkrankung: "Viele Leute wissen nicht, dass ich selbst schon ganz viel hinter mir habe". Josefine Scholl nimmt die Kameras mit zu ihrem ersten Radiointerview gemeinsam mit ihrem Vater Mehmet Scholl. "Ich sehe mich schon als Spielerfrau.", spricht sie offen über ihren Freund Tom Bischof. Ganz privat bei Familie Pooth in Meerbusch bei der Oma: Diego Pooth besucht mit Freundin Louisa und französischen Bulldogge Daisy seine Oma. Mit Mutter Verona Pooth, Vater Franjo und Bruder Rocco ist in der Familie immer was los. "Oma ist der Hotspot der Family."Kurzinterviews mit allen vier Promi-Kids sowie Bilder finden Sie auf der Presselounge."Born Famous - Fluch oder Segen?" wird produziert von Constantin Entertainment und läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Emma SirihongseContent Communicationsphone. +49 (0) 89 95 07 -1158, -1174email: frank.wolkenhauer@seven.one, emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6313990