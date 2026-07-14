Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Belastet wird die Stimmung von der erneuten Eskalation im Nahen Osten und den weiter steigenden Ölpreisen. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf die US-Inflationsdaten für Juni sowie den Auftakt der Berichtssaison mit den Quartalszahlen mehrerer US-Grossbanken. Im Nahen Osten griff das US-Militär in der dritten Nacht in Folge Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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