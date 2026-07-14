Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise in der Schweiz sind im Juni im Vergleich zum Vormonat gesunken. Der Ölpreisrückgang war der Hauptgrund dafür. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) fiel gegenüber Mai um 0,3 Prozent auf 99,8 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Der Produzentenpreisindex kam um 0,1 Prozent und der Importpreisindex um 0,7 Prozent zurück. Preisrückgänge zeigten bei beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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