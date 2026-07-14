Berlin - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic sieht in der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, künftig eine Abgabe für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben, ein Zeichen der Hilflosigkeit.
"Trumps Ankündigung ist der nächste Akt der Eskalation in einer Situation der Verzweiflung, weil er sich im Iran-Krieg verrannt hat", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der Funke-Mediengruppe. Es brauche nun auf allen Seiten Deeskalation statt neuer Provokationen.
Die Freiheit der Schifffahrt in internationalen Gewässern dürfe weder politisch instrumentalisiert noch wirtschaftlich ausgebeutet werden, fügte Ahmetovic hinzu. Das gelte für den Iran und sein Regime sowie für den US-Präsidenten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete warnte: "Wenn der Konflikt weiter außer Kontrolle gerät, wird die Straße von Hormus nicht der einzige gefährliche Krisenherd bleiben. Deshalb müssen die europäischen Nato-Länder zusammen mit ihren globalen Partnern alles daransetzen, eine Ausweitung des Krieges zu verhindern."
"Trumps Ankündigung ist der nächste Akt der Eskalation in einer Situation der Verzweiflung, weil er sich im Iran-Krieg verrannt hat", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der Funke-Mediengruppe. Es brauche nun auf allen Seiten Deeskalation statt neuer Provokationen.
Die Freiheit der Schifffahrt in internationalen Gewässern dürfe weder politisch instrumentalisiert noch wirtschaftlich ausgebeutet werden, fügte Ahmetovic hinzu. Das gelte für den Iran und sein Regime sowie für den US-Präsidenten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete warnte: "Wenn der Konflikt weiter außer Kontrolle gerät, wird die Straße von Hormus nicht der einzige gefährliche Krisenherd bleiben. Deshalb müssen die europäischen Nato-Länder zusammen mit ihren globalen Partnern alles daransetzen, eine Ausweitung des Krieges zu verhindern."
© 2026 dts Nachrichtenagentur