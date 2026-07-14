Der Hamburger Wirkstoffhersteller ist bekannt für seine Kurskapriolen. Und erneut ist heute die Nervenstärke der Aktionäre gefordert: Im frühen Handel verliert Evotec zeitweise bis zu 20 Prozent. Das SDAX-Mitglied hatte gestern am späten Abend die Jahresziele für 2026 deutlich gesenkt. Den Umsatz erwartet das Management von Evotec nun zwischen 570 und 610 Millionen Euro, nach bislang geplanten 700 bis 780 Millionen Euro. Beim bereinigten Ebitda erwarten die Hanseaten jetzt einen Verlust von 70 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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