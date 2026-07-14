Abseits des Mainstreams gegen den Strom auf der Jagd nach verborgenen Werten suchen. Das drückt den aktiven Investmentansatz aus, der momentan stark für Europa spricht. Von Stefan Hirter, Head of Distribution German Speaking Switzerland & Liechtenstein, Alken Fund Wer in diesem Umfeld nicht auf passive Strategien setzt, muss einen konsequent fundamentalen, stark aktiven Stil pflegen und frei von Benchmarkzwängen investieren. Im Mittelpunkt steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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