Von Dave Eiswert, Portfoliomanager bei T. Rowe Price Jahrelang haben Investoren jede neue Technologie durch dieselbe Brille betrachtet: die der Software. Das war nachvollziehbar. Software ist unglaublich skalierbar. Man schreibt sie einmal, vertreibt sie millionenfach, und die Kosten bleiben nahezu unverändert. KI (künstliche Intelligenz) funktioniert so nicht. Der grösste Fehler, den Investoren heute begehen, ist, KI wie den nächsten Software-Zyklus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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