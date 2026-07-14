Zürich - Die Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA («BIL Suisse») und Avaloq haben ihre langjährige Partnerschaft erneuert. In den vergangenen zehn Jahren konnte die BIL Suisse ihre betriebliche Effizienz dank der Automatisierungsfunktionen der Avaloq-Plattform kontinuierlich steigern. Die nächste Phase der Zusammenarbeit steht im Zeichen gemeinsamer Innovationen und der Weiterentwicklung kundenorientierter Dienstleistungen für den Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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