Die Amazon-Aktie hat sich zuletzt schwächer entwickelt als der breite US-Markt. Gerade diese Entwicklung könnte jedoch eine attraktive Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Anleger eröffnen. Denn mehrere margenstarke Geschäftsbereiche gewinnen zunehmend an Bedeutung und dürften die Profitabilität des Konzerns in den kommenden Jahren weiter steigern. AWS und Werbung treiben die Profitabilität Der wichtigste Gewinnmotor bleibt die Cloud-Sparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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