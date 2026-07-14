FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 160 (172) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1830 (1790) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 625 (630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 928 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 530 (450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1420 (1430) PENCE - SANTANDER STARTS ANGLO AMERICAN WITH 'OUTPERFORM' - SANTANDER STARTS GLENCORE WITH 'OUTPERFORM' - SANTANDER STARTS RIO TINTO WITH 'OUTPERFORM' - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 5250 (5000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 562 (557) PENCE - 'BUY'
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