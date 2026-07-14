Im ersten Halbjahr 2026 hat man in Deutschland rund neun Prozent mehr Solarstromleistung installiert als im Vorjahreszeitraum. Laut Bundesverband Solarwirtschaft beruht das Plus vor allem auf Vorzieheffekten. Geplante Kürzungen der Solarförderung und weitere Marktbarrieren könnten den PV-Ausbau ab 2027 deutlich bremsen. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt stieg die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden in Deutschland in den vergangenen Wochen deutlich. Als Ursache für den verstärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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