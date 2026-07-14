© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoAstraZeneca sichert sich weltweit die Rechte an Zegfrovy. Der Milliardenvertrag soll das Onkologiegeschäft stärken und neue Chancen eröffnen.AstraZeneca baut sein Geschäft mit zielgerichteten Therapien gegen Lungenkrebs weiter aus. Der Pharmakonzern hat mit Dizal Pharmaceutical eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für den Wirkstoff Zegfrovy geschlossen. Das Medikament ist in den Vereinigten Staaten und China bereits für bestimmte Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen. Das teilten beide Unternehmen mit. Nach Bekanntgabe der Vereinbarung schoss die Aktie von Dizal nach oben und schloss an der Börse in Shanghai mit einem Plus von 20 Prozent bei 56,33 Yuan (Stand 9:00 …
Enthaltene Werte: GB0009895292,CNE100005XXXDen vollständigen Artikel lesen
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