Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag deutlich unter Druck. Die erneute Eskalation im Nahen Osten und der kräftige Anstieg der Ölpreise belasten die Risikobereitschaft der Anleger weltweit. Im Fokus stehen im weiteren Tagesverlauf zudem die US-Inflationsdaten für Juni sowie der Auftakt der Berichtssaison mit den Quartalszahlen mehrerer US-Grossbanken. Im Nahen Osten griff das US-Militär die dritte Nacht in Folge Ziele im Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab