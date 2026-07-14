Das webbasierte Planungstool für Photovoltaik-Anlagen Solar-Planit verfügt nun über eine neue Projektübersicht. Sie macht unterschiedliche Projektstände auf einen Blick sichtbar und soll eine strukturierte Steuerung über verschiedene Planungsphasen hinweg unterstützen. Die Solar-Planit Software GmbH, eine Tochtergesellschaft der Baywa re Solar Trade Holding hat ihr webbasiertes Planungstool für Photovoltaik-Anlagen überarbeitet. Solar-Planit verfügt jetzt über eine neue Startseite und eine erweiterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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