München - Der ADAC kritisiert den schlechten Zustand vieler unbewirtschafteter Rastplätze an den deutschen Autobahnen.



Fast die Hälfte davon hat bei einem aktuellen Test die Bewertung "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft" erhalten, wie der Automobilklub am Dienstag mitteilte. Dabei hat sich die Qualität der Rastplätze im Vergleich zu 2022 deutlich verschlechtert: Der Anteil der als gut bewerteten Rastplätze sank von 40 Prozent im Jahr 2022 auf nur noch 18 Prozent. Kein einziger Rastplatz erreichte die Note "sehr gut".



Besonders die Sanitäranlagen stellten sich als größte Schwachstelle heraus. 62 Prozent der Rastplätze erhielten in dieser Kategorie die Bewertung "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft". Auf sechs Anlagen waren die Toiletten gesperrt, was zu einem K.o. oder Teil-K.o. führte. Häufig fehlten grundlegende Funktionen wie Seifenspender oder funktionierende Handtrockner, und Toilettenpapier war oft nicht vorhanden. Auch der bauliche Zustand und die Ausstattung der barrierefreien Toiletten entsprachen oft nicht den Erwartungen.



In der Kategorie "Verkehr und Parken" schnitten die Rastplätze vergleichsweise besser ab, obwohl es bei den Stellplätzen für Pkw mit Anhängern, Gespanne und Wohnmobile noch Verbesserungsbedarf gab. Die Außenanlagen erreichten insgesamt nur ein mittleres Niveau, da es häufig an Aufenthaltsqualität mangelte. Auch das Sicherheitsgefühl auf den Rastplätzen ließ laut ADAC zu wünschen übrig, insbesondere aufgrund mangelnder Beleuchtung und fehlender Notrufeinrichtungen.





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