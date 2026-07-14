Gerade einmal 33 Sekunden haben darüber entschieden, welche Projekte im PV-Fördercall eine Förderzusage erhalten und welche leer ausgehen. Der Verband PV Austria kritisiert diese Förderlotterie und fordert einen Round Table mit dem Energieministerium, um einen Neustart der Photovoltaik-Förderung in Österreich auf den Weg zu bringen Die jüngste Photovoltaik-Förderrunde in Österreich hat aus Sicht des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PV Austria) deutlich gezeigt: Das aktuelle Fördersystem funktioniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver