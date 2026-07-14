Leipzig - Nach dem Tigerangriff auf einen Tierpfleger im Mai bei Leipzig ist der 72-jährige Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.
Demnach verstarb der Mann bereits am Freitag in einem Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag die Obduktion des Leichnams angeordnet - das Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor. Der Geschädigte befand sich seit dem Angriff ununterbrochen in stationärer Behandlung. Vor dem Hintergrund seines Todes werden die Ermittlungen gegen die Halterin des Tigers nunmehr wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen geführt.
Der Angriff hatte sich am 17. Mai auf dem Gelände der Beschuldigten ereignet. Die Ermittlungen dauern an.
Demnach verstarb der Mann bereits am Freitag in einem Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag die Obduktion des Leichnams angeordnet - das Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor. Der Geschädigte befand sich seit dem Angriff ununterbrochen in stationärer Behandlung. Vor dem Hintergrund seines Todes werden die Ermittlungen gegen die Halterin des Tigers nunmehr wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen geführt.
Der Angriff hatte sich am 17. Mai auf dem Gelände der Beschuldigten ereignet. Die Ermittlungen dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur