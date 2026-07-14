+++ Parlament beschließt GModG +++ Regierung ändert BEG-Förderung +++ Wenn die Wärmepumpe nicht mit dem HEMS spricht +++ Interview: Arbeitsmarkt Erneuerbare +++ Bornholm: Insel mit Energie +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 601 vom 14.7.2026, die heute erschienen ist:Neue BEG FörderungDie Bundesregierung hat die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) über die KfW mit sofortiger Wirkung gestoppt, um sie nach rund zweiwöchiger Pause ab dem 21. Juli mit neuen Regeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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