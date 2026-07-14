Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks rechnet mit zahlreichen Verbraucheranfragen rund um das neue Heizungsgesetz und empfiehlt eine individuelle Beratung vor Ort. Der Bundestag hat am 10. Juli 2026 das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) beschlossen. Es ersetzt das bisher gültige Gebäudeenergiegesetz (GEG), das in der Bevölkerung vor allem als Heizungsgesetz bekannt war. Das neue Heizungsgesetz steht massiv in der Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert ein Veto vom Bundespräsidenten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver