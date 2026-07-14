Die US-Berichtssaison für das zweite Quartal ist mit einem Paukenschlag gestartet: JPMorgan Chase hat die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Hinzu kommt: Alle großen Geschäftsbereiche des Instituts verzeichneten im vergangenen Quartal Rekordumsätze eingefahren. Auch Wells Fargo lieferte besser als erwartet ab. Kurz und knapp• JPMorgan übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich.• Wells Fargo liefert ebenfalls besser als prognostiziert.• Beide US-Bankaktien bleiben ein Kauf.JPMorgan hat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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