© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIJPMorgan, Goldman Sachs und die Bank of America melden starke Quartale. Milliardenprofite, boomende Märkte und mehr Geschäft mit Kunden treiben die Wall Street an.JPMorgan, Goldman Sachs und die Bank of America haben im zweiten Quartal 2026 mit starken Ergebnissen überrascht. Die Institute profitieren von hoher Marktaktivität, steigenden Gebühren und einer robusten Nachfrage von Kunden. JPMorgan setzt neue Maßstäbe JPMorgan Chase erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 21,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,70 US-Dollar. Bereinigt um Sondereffekte verdiente die Bank 16,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,14 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz erreichte 57,3 …
Enthaltene Werte: US46625H1005,US38141G1040,US0605051046Den vollständigen Artikel lesen
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