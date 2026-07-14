Zürich - Unternehmen und Behörden mit sensiblen Daten sollten handeln, bevor leistungsfähige Quantencomputer Realität werden. Um sich auf den Übergang zu quantensicherer Kryptografie vorzubereiten, müssen sie ihre Risiken verstehen und gezielt angehen. Die neuen Quantum Resilience Services von Adnovum unterstützen Organisationen dabei, Risiken zu bewerten, Massnahmen zu priorisieren und eine belastbare Grundlage für den langfristigen Schutz kritischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab