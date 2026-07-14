Die SAP-Aktie steht nach dem IBM-Schock erneut unter Druck und ist der schwächste Wert im DAX. Für Anleger kommt die Nachricht aus den USA zur Unzeit: Der Softwarekonzern war zuletzt ohnehin durch Sorgen vor KI-Disruption geschwächt. Jetzt rückt zusätzlich das fragile Chartbild in den Fokus - und damit die Frage, ob das Jahrestief hält.- SAP leidet unter dem schwachen Sentiment für Softwarewerte.- Der IBM-Schock verschärft die ohnehin vorhandenen KI-Sorgen.- Charttechnisch droht unter dem Jahrestief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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