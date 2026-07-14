© Foto: Richard B. Levine - Sipa USAWells Fargo steigert den Quartalsgewinn um 17 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. SpaceX-IPO, Mega-Deals, boomende Handelsumsätze: Die US-Bank meldet auf breiter Front Rekordwerte.Wells Fargo hat im zweiten Quartal kräftig zugelegt: Der Nettogewinn stieg um 17 Prozent auf 6,41 Milliarden US-Dollar, was einem Ergebnis je Aktie von 2,00 US-Dollar entspricht. Ein Jahr zuvor hatte die viertgrößte US-Bank noch 5,49 Milliarden US-Dollar oder 1,60 US-Dollar je Aktie verdient. Zwei Motoren trieben das Wachstum: Volatile Märkte sorgten auf den Handelsdesks für Hochbetrieb, während ein kräftiges Kreditwachstum die Zinserträge beflügelte. Der Zinsüberschuss kletterte um fünf Prozent auf 12,32 …
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