Die Vossloh-Aktie erlebt einen rabenschwarzen Dienstag. Nachdem es für den Titel bereits in den letzten Tagen abwärts gegangen war, bricht der Kurs des Bahntechnikkonzerns am Dienstag zeitweise um fast -11% ein und erreicht ein 52-Wochen-Tief bei 55,60 €. Was steckt hinter dem Ausverkauf und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Gewinnwarnung überschattet starke Auftragslage Auslöser des Kurssturzes ist eine deutliche Senkung der Jahresprognose. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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