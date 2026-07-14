Berlin - Die Grünen setzen ihren Aufwärtstrend in der von Forsa gemessenen Wählergunst fort. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv gewinnen sie im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kommen auf 16 Prozent.



Die AfD steht unterdessen mit 26 Prozent weiterhin ganz oben, vor der Union mit 22 Prozent. Auch die Werte für SPD (12 Prozent), FDP (4 Prozent) und Linkspartei (12 Prozent) bleiben unverändert. Das BSW fällt derweil unter die Drei-Prozent-Marke und wird nicht mehr gesondert ausgewiesen. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 26 Prozent weiterhin deutlich über dem Niveau der letzten Bundestagswahl (17,9 Prozent).



Bei der Frage nach der politischen Kompetenz bleibt das Bild nahezu unverändert. Weiterhin trauen 13 Prozent der Befragten der Union zu, mit den Problemen im Land am besten fertig zu werden. 11 Prozent sehen diese Rolle bei der AfD (-1), 7 Prozent bei den Grünen und jeweils 6 Prozent bei SPD und Linke. Mittlerweile geben jedoch 55 Prozent an, keiner Partei politische Kompetenz zuzutrauen (+1).



Für die Erhebung wurden vom 7. bis 13. Juli 2026 insgesamt 2.503 Personen befragt.





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