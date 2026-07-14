Bundestag und Bundesrat haben dem Gebäudemodernisierungsgesetz zugestimmt. An den Grundzügen der von der Union gegen den Rat vieler Expert:innen forcierten Novelle haben die parlamentarischen Beratungen nichts geändert - an einigen Details schon. Erst am Donnerstag vergangener Woche war endgültig klar, dass die Koalition ihr Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) am Freitag tatsächlich im Parlament zur Abstimmung stellen würde. Denn die Bundestagsabgeordneten Violetta Bock und Jörg Cezanne hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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