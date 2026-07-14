Berlin - Die große Mehrheit der Bundesbürger ist mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Laut einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv sind lediglich 18 Prozent zufrieden, 82 Prozent dagegen nicht. Im Osten Deutschlands fällt die Kritik mit 87 Prozent noch etwas stärker aus als im Westen, wo 81 Prozent unzufrieden sind.



Selbst unter den Anhängern der Regierungsparteien überwiegt die Unzufriedenheit. Von den Anhängern der Union bewerten 46 Prozent die Arbeit der Bundesregierung positiv, 54 Prozent sind unzufrieden. Unter den Anhängern der SPD fällt das Urteil noch kritischer aus: Lediglich 28 Prozent sind zufrieden, 72 Prozent dagegen unzufrieden.



Bei den Oppositionsparteien fällt die Bewertung noch negativer aus. Von den Grünen-Anhängern sind nur 17 Prozent zufrieden und 83 Prozent unzufrieden. Bei den Anhängern der Linken äußern sich lediglich sechs Prozent zufrieden, 94 Prozent sind unzufrieden. Unter den AfD-Anhängern liegt die Zufriedenheit bei lediglich zwei Prozent, 97 Prozent bewerten die Arbeit der Bundesregierung negativ.



Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler sowie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) werden von den Bundesbürgern überwiegend kritisch beurteilt. Mit der bisherigen Arbeit von Merz sind derzeit lediglich 14 Prozent zufrieden, 85 Prozent dagegen unzufrieden. Klingbeil schneidet mit 18 Prozent Zufriedenheit zwar etwas besser ab, jedoch bewerten auch hier 74 Prozent seine Arbeit negativ.



Die Zustimmung zu beiden Spitzenpolitikern fällt auch in den eigenen Reihen vergleichsweise verhalten aus. Mit der Arbeit von Merz sind unter den Anhängern von CDU und CSU 48 Prozent zufrieden, 51 Prozent dagegen unzufrieden. Unter den SPD-Anhängern bewerten 17 Prozent die Arbeit von Merz positiv, 83 Prozent negativ.



Klingbeil erreicht bei den Anhängern der SPD eine Zustimmung von 36 Prozent, 59 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Unter den CDU/CSU-Anhängern sind 26 Prozent zufrieden und 69 Prozent unzufrieden. Bei den Anhängern der Grünen bewerten 23 Prozent seine Arbeit positiv und 63 Prozent negativ. Unter den Anhängern der Linken sind sechs Prozent zufrieden und 87 Prozent unzufrieden. Bei den AfD-Anhängern äußern lediglich drei Prozent Zustimmung, 95 Prozent sind unzufrieden.





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