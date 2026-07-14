Berlin - Nachdem die Software der Berliner Justiz am Montag weitgehend lahmgelegt worden war, ist die Ursache gefunden. Ein Software-Update habe als Ursache der Störung identifiziert werden können, teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Dienstag mit.
Nach Angaben des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ Berlin) konnten durch die Rücknahme des Updates in der vergangenen Nacht die Anmeldeprobleme behoben werden. In Einzelfällen könne es aber aufgrund einer vorübergehend höheren Systemauslastung noch zu Performanceeinschränkungen kommen, hieß es.
"Die Justiz muss jederzeit arbeitsfähig sein", sagte Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) am Dienstag. Die Modernisierung der Berliner Justiz-IT sei dafür eine zentrale Voraussetzung und dürfe nicht zum Hindernis werden. "Deshalb muss die Ursache dieses und früherer ITDZ-Störfälle mit Hochdruck aufgearbeitet werden, damit sich Beeinträchtigungen künftig nicht wiederholen."
Nach Angaben des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ Berlin) konnten durch die Rücknahme des Updates in der vergangenen Nacht die Anmeldeprobleme behoben werden. In Einzelfällen könne es aber aufgrund einer vorübergehend höheren Systemauslastung noch zu Performanceeinschränkungen kommen, hieß es.
"Die Justiz muss jederzeit arbeitsfähig sein", sagte Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) am Dienstag. Die Modernisierung der Berliner Justiz-IT sei dafür eine zentrale Voraussetzung und dürfe nicht zum Hindernis werden. "Deshalb muss die Ursache dieses und früherer ITDZ-Störfälle mit Hochdruck aufgearbeitet werden, damit sich Beeinträchtigungen künftig nicht wiederholen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur