Die Commerzbank-Aktie bleibt im Bann der Übernahmefantasie. Nach dem zuletzt erlaubten Rücklauf hat sich der DAX-Titel wieder stabilisiert und arbeitet sich nun an den nächsten Ausbruchsbereich heran. Gelingt der Sprung über die laufende Widerstandszone, könnte die Spekulation nochmals an Fahrt gewinnen. Übernahmepoker bleibt der Taktgeber Rudolf Schneider hat die Lage im Übernahmekampf heute frisch eingeordnet - Commerzbank-Aktie: War's das schon? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de