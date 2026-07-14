Seit dem Rekordhoch von Mitte Mai ist die Nvidia-Aktie spürbar zurückgekommen. Belastet wurde der KI-Sektor zuletzt auch durch eine Umschichtung von Investorengeldern, nachdem der südkoreanische Chip-Riese SK Hynix ein fulminantes, milliardenschweres US-Börsendebüt feierte und Kapital anzog. Dieser Rücksetzer hat den Kurs nun direkt in eine entscheidende Unterstützungszone geführt. KI-Sorgen bremsen die Rallye Nvidia und weitere Halbleiterwerte wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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