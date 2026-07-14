Ein neuer Branchenwind könnte der Salzgitter-Aktie kräftigen Rückenwind verleihen. Während viele Anleger noch zögern, sehen Analysten bereits den perfekten Moment für ein Comeback gekommen. Die Aktie von Stahlkonzern Salzgitter gehört am Dienstag mit einem Plus von mehr als 6 Prozent zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Strengere europäische Importbarrieren und anziehende Stahlpreise dürften die Erträge kräftig antreiben. Das Analysehaus Jefferies hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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