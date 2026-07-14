Brüssel - Bei einem Brand im OXY Tower im Zentrum von Brüssel sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen.



Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Brüssel. Die genaue Zahl der Todesopfer ist demnach noch unklar. Sechs Personen werden weiterhin vermisst, und die Suche nach ihnen dauert an. Es wird vermutet, dass sie sich in einem weiteren Aufzug befinden könnten, zu dem die Feuerwehr noch keinen Zugang hat.



Das Feuer brach am Dienstagmorgen im zweiten Stock des Gebäudes aus. Die Flammen griffen auf den Aufzugsschacht über, was zu einem Brand im Inneren des Aufzugs führte. Dieser Brand konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Personen mit Brandverletzungen wurden bereits in ein Militärkrankenhaus gebracht, und ein Feuerwehrmann, der einen Hitzschlag erlitt, musste vor Ort behandelt werden.



Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Arbeiter von der Baustelle des OXY-Gebäudes, die evakuiert wurden, wurden in der Kantine des Verwaltungszentrums der Stadt Brüssel betreut. Laut einem Sprecher der Brüsseler Feuerwehr wird dort psychologische Unterstützung durch das Rote Kreuz angeboten. Neben dem internen Notfallplan wurden auch ein medizinischer Einsatzplan und ein psychosozialer Unterstützungsplan umgesetzt.





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