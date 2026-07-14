ESG hat sich in den vergangenen Jahren vom Nischenthema zum festen Bestandteil von Investitionsentscheidungen entwickelt. Kaum ein Immobilienunternehmen kommt heute an Nachhaltigkeitsberichten, CO2-Zielen oder regulatorischen Anforderungen vorbei. Doch aus Investorensicht stellt sich eine andere Frage: Wo entstehen daraus eigentlich attraktive Geschäftsmodelle? Denn so wichtig ESG für Compliance und Risikomanagement ist, das Kapital fließt langfristig dorthin, wo Renditen entstehen.
Ein Gastbeitrag von Nikolas Samios, Managing Partner bei PT1 und Autor im Fachbuch "ESG in der Immobilienwirtschaft"
Genau dieser Frage widme ich mich in einem Kapitel des kürzlich erschienenen Fachbuchs ESG in der Immobilienwirtschaft. Die zentrale These lautet: ESG wird dann besonders spannend, wenn Nachhaltigkeit nicht nur regulatorisch gefordert, sondern wirtschaftlich überlegen wird.
Das Ende der ESG-Reporting-Story
Die erste ESG-Welle wurde vor allem von Transparenz getrieben. Es entstanden zahlreiche Softwarelösungen für Datenerfassung, Reporting und Compliance. Diese Werkzeuge erfüllen wichtige Aufgaben. Sie lösen aber selten die eigentlichen Probleme.
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Ein Gastbeitrag von Nikolas Samios, Managing Partner bei PT1 und Autor im Fachbuch "ESG in der Immobilienwirtschaft"
Genau dieser Frage widme ich mich in einem Kapitel des kürzlich erschienenen Fachbuchs ESG in der Immobilienwirtschaft. Die zentrale These lautet: ESG wird dann besonders spannend, wenn Nachhaltigkeit nicht nur regulatorisch gefordert, sondern wirtschaftlich überlegen wird.
Das Ende der ESG-Reporting-Story
Die erste ESG-Welle wurde vor allem von Transparenz getrieben. Es entstanden zahlreiche Softwarelösungen für Datenerfassung, Reporting und Compliance. Diese Werkzeuge erfüllen wichtige Aufgaben. Sie lösen aber selten die eigentlichen Probleme.
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