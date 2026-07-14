Neuchâtel - Die Schweizer Uhren-Startups Efteor und Télôs Watch wurden vom Private-Equity-Investor Vam Investments zusammen mit den etablierten Unternehmen Le Composant und Henri Robert übernommen - damit wurde die Groupe Chaumont offiziell ins Leben gerufen. Die Groupe Chaumont ist eine neue Industrieplattform mit Sitz in Neuchâtel, die sich auf die Herstellung von Uhrwerken, Gehäusen, Werkzeugen und Komponenten für Schweizer Uhren der Spitzenklasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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