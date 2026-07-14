Da die Weltorganisation für Meteorologie berichtet, dass der Juni 2026 der heisseste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in Westeuropa und weltweit der zweitwärmste war, wächst der Druck, den Übergang zu saubereren und widerstandsfähigeren Energiesystemen zu beschleunigen. Die Herausforderung, vor der Europa steht: Die Emissionen senken und gleichzeitig sicherstellen, dass die Energieinfrastruktur den wachsenden Bedarf decken kann. Vor diesem Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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